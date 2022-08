Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno chiuso in 3'10"50 ROMA (ITALPRESS) – L'Italia non si ferma più e conquista la medaglia d'oro nella 4×100 stile libero maschile agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. La staffetta formata da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo precede tutti con il tempo di 3'10"50 davanti a Ungheria e Gran Bretagna. Si tratta del primo oro di giornata in corsia nell'ultima gara del programma odierno. "Oggi bisognava solo vincere, io sono stato il più lento oggi. Sono stanco ma l'abbiamo portata a casa ed è quello che contava" ha detto ai microfoni della Rai Thomas Ceccon. Oltre a Miressi e Frigo, grande prova anche per Lorenzo Zazzeri: "Volevamo vincere davanti al nostro pubblico, avevamo solo un compito e l'abbiamo portato a casa", il suo commento a caldo. – foto Image – (ITALPRESS). spf/gm/red 14-Ago-22 19:42