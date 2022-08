Nuoto: Europei. Pizzini bronzo nei 200 rana

L'oro e l'argento rispettivamente al britannico Wilby e il finlandese Mattsson. ROMA (ITALPRESS) – Luca Pizzini si mette al collo la medaglia di bronzo nei 200 metri rana uomini agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. L'azzurro chiude in 2'09"97 ottenendo il suo terzo bronzo europeo della carriera. Davanti a lui conquistano l'oro e l'argento rispettivamente il britannico Wilby e il finlandese Mattsson. "Questa è una disciplina tosta da allenare, ce l'ho messa tutta per giocarmi questa medaglia nonostante provenga da due stagioni complicate. Ho cercato di arrivarci al meglio. Era importante essere qui con un pubblico del genere. E' una medaglia gustosa che dedico a mia moglie e mio figlio" le parole a caldo dell'azzurro. – foto Image – (ITALPRESS). spf/gm/red 14-Ago-22 19:19