Tennis, Trevisan e Giorgi in tabellone a torneo Cincinnati

Nelle qualificazioni subito fuori Jasmine Paolini ROMA (ITALPRESS) – Due le azzurre ai nastri di partenza del tabellone principale del "Western & Southern Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un ATP Masters 1000). Martina Trevisan, 28enne mancina di Firenze, numero 26 WTA, attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La vincente di questo match troverebbe al secondo turno la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 6 del ranking e del seeding. Stesso discorso per Camila Giorgi, numero 29 del ranking, reduce dagli ottavi di Toronto, che debutterà contro una qualificata invece di affrontare la canadese Bianca Andreescu, numero 53 WTA – come stabilito in un primo momento dal sorteggio del tabellone – che ha invece dato forfait. Per la 30enne di Macerata la prospettiva è quella di incontrare al secondo turno la statunitense Jessica Pegula, n.7 del ranking e del seeding, che l'ha stoppata negli ottavi a Toronto. Nelle qualificazioni subito fuori Jasmine Paolini: la 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 55 WTA ed ottava testa di serie delle "quali", è stata battuta con il punteggio di 6-2, 6-2, in appena un'ora e un quarto di partita mai in discussione, dall'ucraina Marta Kostyuk, numero 74 del ranking. -foto : LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 14-Ago-22 12:20