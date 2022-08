Triathlon, Mairhofer campionessa europea e bis nello Short Track

Trionfo italiano nell'XTerra Europea Championship ROMA (ITALPRESS) – Trionfo italiano nell'XTERRA European Championship, con Sandra Mairhofer che si è laureata campionessa europea a Prachatice (Repubblica Ceca) al termine di una gara che l'ha vista protagonista di una fantastica rimonta – dopo essere uscita un po' attardata dalla frazione nuoto – che l'ha portata a raggiungere la testa della gara intorno al decimo chilometro, raggiungendo Marta Menditto (quinta alla fine, anche per un problema meccanico) e Alizée Patties (seconda sul traguardo), fino a quel momento in testa alla gara. Sandra Mairhofer ha concesso un fantastico bis a Prachatice (Repubblica Ceca), andando a vincere anche la gara di Short Track grazie ad una grande prova di forza nella frazione in MTB, che l'ha portata a recuperare il distacco patito in quella di nuoto – dall'acqua era uscita in testa l'altra italiana Anna Gazzari, decima alla fine – e ad accumulare un buon vantaggio sulle francesi Alizée Paties e Solenne Billouin, giunte nell'ordine alle sue spalle. Anna Gazzari ha vnto il titolo europeo giovanile, equiparabile alla categria Youth B del Triathlon. In campo maschile il successo è andato ad Arthur Serrieres, mentre Franco Pesavento si è piazzato al quinto posto e Federico Spinazzè ha concluso in ottava posizione e Michle Bonacina al 25simo posto. – foto: ufficio stampa Fitri (ITALPRESS). pc/com 14-Ago-22 11:31