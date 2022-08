Calcio: Fiorentina. Igor verso forfait, Zurkowski in dubbio

I viola dopodomani sono attesi dalla sfida dei preliminari di Conference League col Twente FIRENZE (ITALPRESS) – Dopo il debutto vittorioso in campionato di domenica in casa contro la Cremonese, la Fiorentina torna in campo al Franchi per una seduta di allenamento incentrata su lavoro fisico-atletico alternato ad esercitazioni tecnico-tattiche. I viola – infatti – saranno impegnati giovedì prossimo nell'andata dei preliminari di Conference League contro il Twente. Out Castrovilli, va verso un nuovo forfait il difensore Igor che è alle prese con un affaticamento muscolare, mentre in dubbio la convocazione di Zurkowski che ha rimediato nella gara di due giorni fa un colpo ad una caviglia che lo ha costretto a lavorare in maniera parzialmente differenziata rispetto al resto del gruppo. Certi di un posto da titolare Dodò, Mandragora e Cabral, probabile anche il ritorno fra i pali di Terracciano. Venduti diecimila tagliandi per il match in cui sarà presente anche il presidente viola, Rocco Commisso, che quest'oggi ha effettuato un sopralluogo nell'area del Comune di Bagno a Ripoli dove sorgerà il Viola Park. Domani allenamento di rifinitura a partire dalle 9:30, mentre alle 12:45 all'interno dello stadio 'Franchi' il tecnico Vincenzo Italiano ed un calciatore della Fiorentina saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia della gara. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/xd6/gm/red 16-Ago-22 19:55