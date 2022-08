Nuoto: Europei. Frasceschi vince il bronzo nei 200 misti donne

Oro all'israeliana Anastasya Gorbenko e argento all'olandese Marrit Steenbergen. ROMA (ITALPRESS) – Sara Franceschi si prende la medaglia di bronzo nei 200 misti donne agli Europei di nuoto. L'azzurra chiude al terzo posto con il tempo di 2'11"38, solamente dietro all'israeliana Anastasya Gorbenko (oro in 2'10"92) e l'olandese Marrit Steenbergen (argento). "Sapevo che me la sarei giocata tutta sulla rana, sono lontana dal mio tempo ma oggi contava mettere la mano davanti alle altre. Sono felice per questa gara" le parole dell'azzurra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 16-Ago-22 18:49