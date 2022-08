Nuoto: Europei. Oro Martinenghi nei 50 rana, argento Cerasuolo

"Dovevo fare qualcosa per i tifosi" le sue parole dopo la vittoria. ROMA (ITALPRESS) – Nicolò Martinenghi si mette al collo la medaglia d'oro nei 50 metri rana uomini agli Europei di nuoto in corso a Roma. L'azzurro trionfa con il nuovo record italiano in 26"33, precedendo il connazionale classe 2003 Simone Cerasuolo, argento e staccato di soli 62 centesimi. Chiude il podio il tedesco Lucas Matzerath. "Che bella gara, sono contentissimo. Non mi aspettavo di stare così oggi dopo quanto successo ieri. Dovevo fare qualcosa per i tifosi, non posso che essere felice visto il tempo. E' un'emozione unica" ha detto la medaglia d'oro, mentre l'argento è finito al collo del classe 2003 Simone Cerasuolo con una storica doppietta: "Sono contento, ho fatto un arrivo disastroso, stavo per compromettere tutto. Ma oggi l'importante era la medaglia e sono abbastanza soddisfatto". (ITALPRESS). gm/red 16-Ago-22 18:46