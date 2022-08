Nuoto: Europei. Oro Ppanziera nei 100 dorso donne

Quinto tempo per l'altra italiana,Silvia Scalia. ROMA (ITALPRESS) – Margherita Panziera ha vinto una storica medaglia d'oro nei 100 dorso donne agli Europei di nuoto a Roma. L'azzurra, già vincitrice nei 200, conquista il successo con il tempo di 59"40, precedendo la britannica Medi Harris e l'olandese Kira Toussaint. Quinto tempo per l'altra italiana, Silvia Scalia, che tocca in 1'00"12. "Non ci credo, quando ho toccato ho sentito il boato ma non sapevo se fosse per me o per Silvia (Scalia, ndr). Volevo solo nuotare bene, sarei stata contenta anche se non fosse arrivata la medaglia" le parole a caldo dell'azzurra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 16-Ago-22 20:08