Nuoto: Europei. Paltrinieri vince l’argento nei 1500 sl

Oro all'ucraino Mykhaylo Romanchuk, quarto Acerenza. ROMA (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento nella finale dei 1500 stile libero uomini agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. Il fuoriclasse carpigiano tocca in 14'39"79, ma non riesce nell'ennesima impresa e viene battuto solamente dall'ucraino Mykhaylo Romanchuk, oro in 14'36"10. Completa il podio il francese Damien Joly (14'50"86), quarto l'altro italiano Domenico Acerenza (14'56"15). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/gm/red 16-Ago-22 19:25