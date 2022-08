Tennis: Atp. Sinner resta numero 1 azzurro, Ruud sale al 5° posto

Medvedev ancora al comando del ranking ma ha appena 125 punti di vantaggio su Zverev ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner e Matteo Berrettini restano saldi nella top 15 della Pepperstone ATP Rankings. I due migliori tennisti azzurri nella classifica mondiale in singolare non hanno brillato al Masters 1000 di Montreal, tanto che l'altoatesino è stabile al 12esimo posto mentre Matteo Berrettini cede una posizione al campione del torneo canadese, Pablo Carreno Busta, attestandosi al 15esimo posto, a +240 punti dall'argentino Diego Schwartzman. Pur con gli stessi punti della scorsa settimana, cedono tre posizioni Lorenzo Musetti (numero 33) e una Lorenzo Sonego (numero 56). Il quinto e ultimo italiano in top100 resta Fabio Fognini, al numero 61. Sono 20 in totale i tennisti italiani tra i primi 200 giocatori al mondo nel ranking di questa settimana, e proprio nella fascia 100-200 troviamo gli spostamenti più interessanti. Marco Cecchinato con la semifinale raggiunta a San Marino scala sei posizioni, portandosi al numero 136, ma i due azzurri maggiormente cresciuti in classifica sono Riccardo Bonadio e Matteo Arnaldi. Il 29enne di San Vito al Tagliamento grazie alla semifinale raggiunta al Challenger di Meerbusch (Germania) scala ben 16 posizioni, attestandosi al numero 177, suo best ranking in carriera. Nel torneo tedesco ha sconfitto all'esordio Franco Agamenone, che perde due posizioni scendendo al numero 111. Arnaldi per la prima volta irrompe nella top200 ATP piazzandosi al numero 186 grazie ai punti conquistati con la finale disputata al Challenger di San Marino, per lui un 18 in classifica e best ranking. Nella top ten, invece, resta in testa Medvedev pur perdendo 990 punti. Il russo ha ora appena 125 punti di vantaggio su Zverev. Scala due posizioni Ruud, ora al quinto posto, mentre ne perde due Tsitsipas. Questa la nuova classifica Atp: 1. Daniil Medvedev (Rus) 6885 (–) 2. Alexander Zverev (Ger) 6760 (–) 3. Rafael Nadal (Esp) 5620 (–) 4. Carlos Alcaraz (Esp) 5045 (–) 5. Casper Ruud (Nor) 4865 (+2) 6. Novak Djokovic (Srb) 4770 (–) 7. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4650 (–) 8. Andrey Rublev (Rus) 3630 (–) 9. Felix Auger-Aliassime (Can) 3625 (–) 10. Hubert Hurkacz (Pol) 3435 (–) Così gli italiani: 12. Jannik Sinner 2975 (–) 15. Matteo Berrettini 2440 (-1) 33. Lorenzo Musetti 1297 (-3) 56. Lorenzo Sonego 810 (-1) 61. Fabio Fognini 756 (-1) 111. Franco Agamenone 498 (-2) 134. Flavio Cobolli 401 (–) 136. Marco Cecchinato 394 (+6) 141. Giulio Zeppieri 386 (+2) 146. Francesco Passaro 375 (-2) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 16-Ago-22 10:27