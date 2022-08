Tennis: torneo Cincinnati. Subito fuori Kasatkina e Fernandez

La top 10 russa sconfitta da Anisimova, la canadese battuta da Alexandrova CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Subito due teste di serie eliminate nel "Western & Southern Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un ATP Masters 1000). La russa Daria Kasatkina, numero 9 del seeding e 10 del ranking mondiale, è stata sconfitta 6-4 6-4 dalla statunitense Amanda Anisimova, mentre la canadese Leylah Fernandez, numero 14 Wta e testa di serie numero 13, è stata battuta 6-4 7-5 dalla russa Ekaterina Alexandrova, numero 27 Wta. ALTRI RISULTATI 1° TURNO: Kudermetova (Rus) b. Krejcikova (Cze) 6-3 6-3 Rybakina (Kaz) b. Sherif (Egy) 6-3 6-2 Riske (Usa) b. Sorribes Tormo (Esp) 6-1 7-6(2) McNally (Usa) b. Sasnovich (Blr) 3-6 6-3 7-6(2) Kvitova (Cze) b. Teichmann (Sui) 6-7(2) 7-6(6) 6-3 Martincova (Cze, q) – Parrizas-Diaz (Esp, q) 6-7(4) 6-4 6-3 Azarenka (Blr) b. Kanepi (Est) 6-3 4-6 6-3 Garcia (Fra, q) b. Martic (Cro, ll) 6-3 6-3 Stephens (Usa, wc) – Cornet (Fra) 6-1 6-0 Tomljanovic (Aus, q) b. Townsend (Usa, q) 6-4 3-6 7-5 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 16-Ago-22 09:49