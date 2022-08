Tennis: Wta. Giorgi precipita al 65° posto, Halep sale al 6°

Sakkari torna sul podio al 3° posto, Paolini avvicina la top 50 ROMA (ITALPRESS) – Poche variazioni in chiave italiana nel nuovo ranking della WTA. Conferma la leadership azzurra Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze, arrivata in top 30 dopo il primo titolo WTA vinto a Rabat e la semifinale al Roland Garros, anche questa settimana è stabile al numero 26. Recupera altre tre posizioni Jasmine Paolini, ora numero 52, mentre la mancata riconferma del titolo nel WTA 1000 canadese, quest'anno giocato a Toronto dove ha perso negli ottavi con Pegula, costa un bello scivolone a Camila Giorgi che perde 36 posti in un colpo solo e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 65, subito davanti a Lucia Bronzetti: la 23enne riminese fa un passo indietro ed è numero 66. Guadagna altre tre posizioni, invece, Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, precipitata oltre la 230esima posizione dopo un 2021 per la maggior parte saltato per un problema al ginocchio sinistro e un 2022 iniziato in ritardo, ha ritrovato continuità di risultati e sta risalendo velocemente la classifica dove questa settimana occupa la poltrona numero 101, nuovo primato personale. Nella top ten femminile ci sono invece importanti variazioni. Comanda sempre Iga Swiatek seguita da Anett Kontaveit, stabile al secondo posto, mentre la greca Maria Sakkari torna subito sul podio scavaldando la spagnola Paula Badosa. Grande balzo in avanti per Simona Halep: grazie al successo ottenuto a Montreal la rumena scala nove posizioni e sale al 6° posto. Questa la nuova top ten della classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 8501 (–) 2. Anett Kontaveit (Est) 4476 (–) 3. Maria Sakkari (Gre) 4190 (+1) 4. Paula Badosa (Esp) 4155 (-1) 5. Ons Jabeur (Tun) 3920 (–) 6. Simona Halep (Rou) 3255 (+9) 7. Aryna Sabalenka (Blr) 3121 (-1) 8. Jessica Pegula (Usa) 3116 (-1) 9. Garbine Muguruza (Esp) 2990 (-1) 10. Daria Kasatkina (Rus) 2795 (-1) Così le italiane: 26. Martina Trevisan 1761 (–) 52. Jasmine Paolini 1064 (+3) 65. Camila Giorgi 894 (-36) 66. Lucia Bronzetti 894 (-1) 101. Elisabetta Cocciaretto 641 (+3) 118. Sara Errani 544 (-1) 188. Lucrezia Stefanini 345 (+9) 269. Camilla Rosatello 243 (-2) 276. Federica Di Sarra 232 (+2) 284. Giulia Gatto-Monticone 224 (-5) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 16-Ago-22 10:48