L'azzurro dopo il successo nei 100 pensa alla staffetta continentale. ROMA (ITALPRESS) – "La stagione sta per finire ed è arrivato il momento di una riflessione. Sulle tre gare importanti che c'erano abbiamo portato a casa due ori su tre (anche se l'obiettivo era fare il pieno). Adesso massima concentrazione sulle prossime sfide. Il 19 agosto qualificazioni per la staffetta". Lo ha scritto oggi, su Instagram, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs. L'azzurro, ieri sera, a Monaco di Baviera, si è laureato campione d'Europa sui 100 metri e venerdì tornerà in pista per la staffetta 4×100 della rassegna continentale. In questo 2022 lo sprinter delle Fiamme Oro ha vinto pure i Mondiali indoor, a Belgrado, sui 60 metri piani. Ha "steccato" solo ai Mondiali di Eugene, "frenato" da diversi problemi fisici. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 17-Ago-22 14:11