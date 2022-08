Calciomercato: Napoli. Stampa, accordo col Tottenham per Ndombele

Il centrocampista francese atteso in Italia per le visite mediche. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Napoli ha raggiunto un accordo col Tottenham per ingaggiare Tanguy Ndombele. Lo scrive oggi "L'Equipe". Il centrocampista francese, di origini congolesi, arriverebbe alla corte di Luciano Spalletti il prestito con un'opzione per l'acquisto. Il club italiano attende l'arrivo del giocatore in Italia nelle prossime ore, anche se il trasferimento non è del tutto certo. Oltre alle visite mediche che dovrà sostenere, Ndombele (25 anni, contratto con il Tottenham fino al 2025) non avrebbe ancora trovato l'accordo contrattuale con il Napoli. Tutto fatto, invece, per i media francesi, fra il club azzurro e gli Spurs, che hanno raggiunto l'intesa per il prestito con opzione di riscatto, fissato a circa 30 milioni di euro. Negli ultimi sei mesi della stagione 2021-2022 Ndombele ha giocato in prestito al Lione, dove ha collezionato 15 presenze. Al Tottenham, di contro, non rientra nei piani di Antonio Conte. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 17-Ago-22 14:43