Calciomercato: Real. Manutd su Casemiro, quinquennale e 60 mln al club

I red devils puntano forte sul centrocampista brasiliano legato ai blancos fino al 2025 MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Manchester United ha capito che è necessario correre ai ripari per cercare di riprendere una stagione partita come peggio non poteva. Al di là della trattativa con la Juventus per Rabiot, il vero obiettivo del club dell'Old Trafford per il centrocampo sarebbe Casemiro, pilastro del Real Madrid campione d'Europa di Carlo Ancelotti. Fresco di rinnovo fino al 2025 e con una clausola rescissoria inavvicinabile, secondo "AS" il ManUtd avrebbe offerto un contratto di 5 anni al 30enne che, nonostante la sua fedeltà al Real, starebbe valutando l'offerta parlandone con i dirigenti blancos e con lo stesso Ancelotti che lo considera un titolare inamovibile, nonostante in rosa ci sia il giovane Tchouameni che chiede spazio. Secondo il The Telegraph il ManUtd offrirebbe 60 milioni al Real per il cartellino del giocatore. Per la società campione di Spagna resta incedibile, ma se Casemiro dovesse chiedere la cessione allora le cose potrebbero cambiare, a patto che l'affare venga chiuso in fretta per permettere al Real di trovare un sostituto almeno dal punto di vista numerico. 17-Ago-22 15:52