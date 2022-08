Motomondiale: Gp Austria. Espargaró “Aprilia veloci in ogni pista”

Lo spagnolo al Red Bull Ring riprende l'inseguimento di Quartararo. ROMA (ITALPRESS) – Sarà un'Aprilia al completo quella al via al Gp d'Austria, tredicesima tappa stagionale della MotoGP 2022. Al Red Bull Ring, al fianco di Aleix Espargaró e Maverick Vinales, tornerà infatti in pista anche il collaudatore Lorenzo Savadori, alla sua quinta wild card. I piloti troveranno una pista modificata, con l'inserimento di una chicane in quello che era il secondo rettilineo. Espargaró, secondo nella classifica mondiale, continuerà in Austria il suo confronto con il leader iridato e campione del mondo in carica Fabio Quartararo. "La mia situazione fisica va migliorando giorno dopo giorno. L'edema al piede sinistro è praticamente scomparso mentre il piede destro, quello fratturato a Silverstone, mi causa ancora un po' di dolore. Credo comunque che non avrò problemi in questo weekend e punto a fare una buona gara. Sono curioso di vedere come si comporterà la RS-GP sulla pista austriaca: il nostro obiettivo rimane quello di essere veloci in ogni occasione", ha detto il pilota spagnolo. A fargli eco il suo compagno di scuderia. "Veniamo da due podi di fila, il nostro morale è sicuramente positivo. A Silverstone, in gara, ho imparato molto e utilizzerò le informazioni raccolte per continuare a migliorare. Quella di Spielberg è una pista che mi piace e potrebbe essere l'occasione giusta per mostrare i progressi che abbiamo compiuto negli ultimi dodici mesi", ha dichiarato Vinales. Infine, Savadori: "Sono felice di poter tornare in pista assieme ad Aleix e a Maverick. Le gare sono il completamento perfetto del grande lavoro che stiamo portando avanti con il Test Team Aprilia, perchè confrontarci con i migliori piloti del mondo ci aiuta a raccogliere dati importanti per lo sviluppo della RS-GP. Quella austriaca è una pista particolare, interessante. Ho qualche fastidio alla spalla, dopo un infortunio occorsomi in allenamento, ma i controlli hanno escluso conseguenze serie e sto recuperando bene, quindi spero di poter disputare un buon weekend". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 17-Ago-22 15:05