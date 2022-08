Oro alla tedesca Isabel Marie Gose, bronzo all'ungherese Kesely ROMA (ITALPRESS) – Simona Quadarella è medaglia d'argento nei 400 stile libero agli Europei di nuoto al Foro Italico di Roma. La romana nuota in 4'04"77, battuta dalla tedesca Isabel Marie Gose, oro in 4'04"13. Medaglia di bronzo all'ungherese Ajna Kesely in 4'08"00, mentre Antonietta Cesarano chiude in sesta posizione con il tempo di 4'10"19. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pal/red 17-Ago-22 19:02