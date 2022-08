Oro all'ungherese Kos. ROMA (ITALPRESS) – Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 200 misti agli Europei 2022 di nuoto al Foro Italico di Roma. L'azzurro, con un'ultima frazione incredibile in stile libero, chiude con il tempo di 1'57"82, dietro di un solo decimo all'ungherese Hubert Kos, oro in 1'57"72. Medaglia di bronzo per il portoghese Gabriel Jose Lopes con il tempo di 1'58"34. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pal/gm/red 17-Ago-22 18:51