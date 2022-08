Tennis: Torneo Cincinnati. Sonego esce di scena al primo turno

Il piemontese si arrende in tre set alla wild card americana Shelton CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno nel "Western & Southern Open", torneo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 6.280,880 che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un WTA 1000). Il tennista piemontese, numero 56 Atp e proveniente dalle qualificazioni, si è arreso all'esordio alla wild card di casa Ben Shelton, n.229 del ranking, con il punteggio di 7-6(5) 3-6 7-5, maturato dopo due ore e 52 minuti di gioco. Il match è stato interrotto per pioggia proprio prima del game conclusivo. Shelton affronterà al secondo turno il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 5. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Ago-22 08:35