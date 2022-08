Atletica: Europei. Folorunso vola in finale nei 400 ostacoli

L'azzurra chiude la semifinale in 54.98, tempo che le garantisce il ripescaggio. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Agli Europei di Monaco di atletica leggera missione compiuta per Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli. L'azzurra conquista la finale dopo una gara coraggiosa, affrontata correndo a tutta fin dall'inizio, senza risparmiarsi. Negli ultimi metri l'emiliana paga il conto, è meno brillante sull'ultima barriera e la colpisce ma non perde l'assetto di corsa per agguantare il terzo posto in 54.98 con un crono che le garantisce il ripescaggio. È di nuovo tra le migliori otto "Ayo", a sei anni dall'edizione di Amsterdam 2016 e nella stagione in cui è stata protagonista del record italiano ai Mondiali di Eugene (54.34). La tattica si rivela quella giusta, in una semifinale decisamente difficile, blindata dalla formidabile olandese Femke Bol (53.73 a poche ore dal trionfo nei 400 piani) davanti all'ucraina Anna Ryzhykova (54.25). Eliminata invece Rebecca Sartori che già al terzo ostacolo comincia ad avere difficoltà di ritmica tra le barriere e chiude sesta nella prima semifinale in 57.29. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 18-Ago-22 13:13