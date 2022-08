Bertocchi e Pellacani d’argento nel trampolino sincro

Nuova medaglia per l'Italia agli Europei di tuffi in corso al Foro Italico ROMA (ITALPRESS) – Medaglia d'argento per Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nella finale del trampolino sincro da tre metri agli Europei di tuffi. Al Foro Italico le azzurre hanno chiuso con 260.76 punti, battute dalla Germania di Lena Hentschel e Tina Punzel che hanno vinto l'oro con 281.16. Bronzo alla Svezia con Emilia Nilsson Garip ed Elna Widerstrom (257.70). "Non mi sento soddisfatta, anche se non facciamo una gara insieme dalle Olimpiadi di Tokyo. Mi sono allenata pochissimo anche dai tre metri, mi spiace di aver sbagliato per Chiara", ha ammesso la Bertocchi. "Io invece sono soddisfatta di entrambe, non era per niente facile visto che ci siamo allenate solo prima della gara dopo tanto tempo – ha sottolineato la Pellacani – Abbiamo perso 10 punti sul secondo tuffo e possiamo fare meglio anche l'ultimo: lavoreremo per questo". "Se devo dare un voto al mio Europeo finora direi 8.5, siamo comunque felici di questa medaglia – ha concluso la Bertocchi – ma io spero di arrivare più preparata alla prossima gara". – foto Image – (ITALPRESS). pal/red 18-Ago-22 16:28