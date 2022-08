Calcio: Cremonese. Buonaiuto “Che emozione esordire in Serie A”

"Con la Fiorentina abbiamo dimostrato di essere una squadra che proverà a salvarsi in tutti i modi" CREMONA (ITALPRESS) – "Esordire in Serie A a 29 anni è stata una bellissima emozione, anche se avrei preferito debuttare con una vittoria o quanto meno con un risultato positivo. Resta comunque un'emozione intensa che mi dà carica e voglia di continuare a far bene in questo percorso". Così Cristian Buonaiuto, jolly offensivo della Cremonese, in conferenza stampa, commentando la sua prima gara nella massima serie contro la Fiorentina (3-2 per i viola al Franchi). Il classe 1992 ha poi aggiunto: "Nonostante tutto la partita di Firenze ci ha lasciato molte sensazioni positive. Abbiamo dimostrato di avere coraggio, entusiasmo, compattezza: la Cremonese ha dimostrato di essere una squadra che proverà a salvarsi in tutti i modi". Buonaiuto è entrato al 65', quando il punteggio era di 2-1 in favore dei toscani: "Inizialmente nemmeno io pensavo di poter essere della partita visto lo svantaggio numerico, invece il mister mi ha dato fiducia e spero di essere riuscito a ripagarla. Mi auguro che la Cremonese possa continuare così dal punto di vista delle prestazioni". Tre minuti dopo il suo ingresso in campo, è arrivato il pari con Bianchetti (gol assegnato dalla Lega al difensore ma conteso con Buonaiuto): "A fine partita con Bianchetti non ci siamo detti nulla, ma solo per il grande rammarico provato per il risultato. Ricordo di non aver esultato sull'angolo in quanto lì per lì non si era capito quanto stava accadendo: poi è esplosa la felicità per un 2-2 meritato". Adesso per la Cremonese un'altra trasferta complicata contro la Roma di Mourinho, all'Olimpico sono attesi circa 65 mila spettatori: "Sarà una cornice fantastica, ma appunto resta una cornice – ha affermato Buonaiuto -. Noi scenderemo in campo per giocare la partita senza venir meno alla nostra filosofia. Certo, sarà emozionante avere tanta gente intorno". Su mister Massimiliano Alvini: "Mi sto trovando molto bene, il tecnico chiede cose specifiche e questo filo diretto rende facile a noi il modo di recepirle. A noi il compito di continuare a lavorare per migliorarci. Il mio ruolo? Ripeto, con il mister mi trovo bene perché mi dà compiti precisi sia in fase di possesso sia di non possesso; giocare alle spalle delle punte poi mi diverte e mi offre la possibilità di spaziare". Infine una battuta sulla Cremonese: "Terzo anno in grigiorosso? Qui abbiamo creato una famiglia ed è qualcosa di importante: non posso che essere felicissimo della mia scelta e sono animato dalla gran voglia di coronare con i miei compagni un altro sogno con questa maglia", ha concluso Buonaiuto. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pal/red 18-Ago-22 13:49