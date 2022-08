Calcio: Napoli. Rrahmani “Possiamo puntare a traguardi importanti”

Il difensore albanese: "Con Kim stiamo provando i meccanismi". NAPOLI (ITALPRESS) – "Siamo un gruppo che ha la forza e le qualità per ambire a traguardi importanti". Parola del difensore del Napoli Amir Rrahmani, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "A Verona abbiamo dimostrato di avere la forza per poter puntare in alto. Volevamo iniziare subito bene e vogliamo continuare così. Io credo che per lo scudetto sarà un discorso molto equilibrato, come lo scorso anno. Noi vogliamo esserci e lottare sino alla fine", ha aggiunto il calciatore albanese. "Per quanto riguarda il reparto difensivo abbiamo perso un grande campione, come Koulibaly, ma sono arrivati giocatori di spessore. Con Kim stiamo provando i meccanismi: è un difensore che ha qualità ed esperienza. Anche Ostigard si è inserito benissimo. Stiamo seguendo le indicazioni di Spalletti e siamo certi di raggiungere presto il giusto equilibrio", ha detto ancora Rrahmani. "In avanti abbiamo tantissimo talento e calciatori che possono fare la differenza. Sicuramente non ci sono più in rosa campioni che hanno fatto la storia recente del Napoli ma è anche vero che sta nascendo un gruppo giovane che ha qualità e tanta voglia di vincere. Saremo competitivi e punteremo in alto: ci sono i presupposti per disputare una stagione di alto profilo", ha concluso il difensore albanese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 18-Ago-22 15:26