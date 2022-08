Il centrocampista arriva dal Tottenham in prestito oneroso con diritto di riscatto ROMA (ITALPRESS) – Visite mediche a Villa Stuart per Tanguy Ndombele, prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli e mettersi a disposizione di mister Luciano Spalletti. Il centrocampista francese arriva dal Tottenham (la seconda metà dell'ultima stagione ha giocato al Lione) in prestito oneroso con diritto di riscatto per i partenopei. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pal/red 18-Ago-22 14:49