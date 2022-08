Europei, Tamberi medaglia d’oro nel Salto in Alto

L'azzurro salta a 2,30 e si laurea campione d'Europa a Monaco di Baviera MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi scrive un'altra pagina di storia e conquista la medaglia d'oro nel salto in alto agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. L'azzurro, campione olimpico in carica, trionfa saltando a quota 2,30, l'unico a riuscirci. Sul podio ci sono rispettivamente il tedesco Tobias Potye e l'ucraino Andriy Protsenko (entrambi a 2,27). Subito eliminato invece l'altro italiano, Marco Fassinotti, che non riesce a superare i 2,18. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Ago-22 22:39