Mondiali2022: già venduti 2,45 milioni di biglietti per la fase finale

L'ultima finestra per acquistare i tagliandi si aprirà a fine settembre ROMA (ITALPRESS) – A meno di 100 giorni dall'inizio della fase finale del Mondiale di calcio, sono già stati venduti 2,45 milioni di biglietti. La prima Coppa del Mondo ospitata in Medio Oriente e nel mondo arabo prenderà il via il 20 novembre in Qatar. Tra i Paesi che hanno acquistato il maggior numero dei biglietti ci sono ovviamente il Qatar e poi Stati Uniti, Inghilterra, Arabia Saudita, Messico, Emirati Arabi, Francia, Argentina, Brasile e Germania. Negli ultimi 40 giorni, fa sapere la Fifa, sul sito ufficiale della Federcalcio internazionale sono stati venduti un totale di 520.532 biglietti, assegnati in base all'ordine di prenotazione. La maggior parte per le gare Camerun-Brasile, Brasile-Serbia, Portogallo-Uruguay, Costa Rica-Germania e Australia-Danimarca. Chi vuole acquistare i tagliandi deve tenere d'occhio il sito della Fifa che a fine settembre aprirà l'ultimo periodo di vendita. – Foto Image – (ITALPRESS). pal/com 18-Ago-22 15:01