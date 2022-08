Motomondiale: Gp Austria. Bagnaia “Mettiamo pressione su Quartararo”

Il pilota Ducati lancia la sfida al campione del mondo "Siamo competitivi" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Abbiamo dimostrato di essere competitivi su questo tracciato. Tutte le moto sono messe bene, quindi potremmo vedere davanti chiunque. Noi siamo in buona forma e possiamo lottare per essere davanti". Lo ha detto Francesco Bagnaia durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Austria di MotoGP. Il ducatista è poi tornato sulle speranze di una rimonta per il titolo: "Proverò a guadagnare punti in queste gare per mettere pressione a Quartararo. Nelle ultime prove siamo stati fortunati, perché i miei competitors principali hanno avuto dei problemi. Adesso devo solo concentrarmi sul lavoro in pista". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pal/red 18-Ago-22 18:13