Nadal ko al debutto al torneo di Cincinnati

Lo spagnolo torna in campo dopo il ko di Wimbledon ma cede contro Coric. CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal è uscito di scena al debutto dal "Western & Southern Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi pari a 6.280.880 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta 1000). Il tennista spagnolo, numero 3 del mondo e 2 del seeding, tornato in campo dopo il ritiro in semifinale a Wimbledon, nei sedicesimi di finale si è arreso contro Borna Coric, che al primo turno aveva sconfitto l'azzurro Lorenzo Musetti. Il croato si è imposto col punteggio di 7-6 (9) 4-6 6-3. Altri risultati. Sedicesimi di finale: Sebastian Korda (Usa) b. Frances Tiafoe (Usa) 4-6 6-1 6-4; Roberto Bautista Agut (Esp, 15) b. Marcos Giron (Usa) 6-3 6-3. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 18-Ago-22 09:19