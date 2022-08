Tennis: Torneo Cincinnati. Swiatek vola agli ottavi di finale

La polacca supera in due set la statunitense Stephens nel suo esordio in Ohio. CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Esordio vincente per Iga Swiatek nel "Western & Southern Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.527.250 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000). La tennista polacca, numero 1 del mondo e del tabellone, che in questa competizione è entrata in gara nei sedicesimi di finale, ha battuto la statunitense Sloane Stephens, 57 del ranking Wta, col punteggio di 6-4 7-5. Altri risultati. Secondo turno: Madison Keys (Usa) b. Jelena Ostapenko (Lat, 16) 6-4 7-5; Veronika Kudermetova (Rus) b. Simona Halep (Rou, 15) pr; Anna Sabalenka (Blr, 6) b. Aryna Kalinskaya (Rus) 6-3 4-1 rit; Ajla Tomljanovic (Aus) b. Paula Badosa (Esp, 3) 6-7 (3) 6-0 6-2. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 18-Ago-22 09:22