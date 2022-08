Calcio: Baroni “Ko con Inter fa male, col Sassuolo lo stesso spirito”

"Mi aspetto una partita diversa ma altrettanto complicata", dice il tecnico del Lecce LECCE (ITALPRESS) – Vigilia di gara per il Lecce, che si appresta ad affrontare la prima trasferta del proprio campionato di Serie A. Mister Baroni ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto della situazione. Il tecnico ha innanzitutto presentato la sfida al Sassuolo, per poi dare alcuni aggiornamenti sulle condizioni dei propri ragazzi: "Voglio che la squadra scenda in campo con l'atteggiamento giusto, lo stesso che abbiamo sfoderato contro l'Inter. Se non vogliamo tornare a casa a mani vuote, dovremo offrire una prova di grande intensità. Rispetto alla scorsa settimana abbiamo una gara in più nelle gambe e ci conosciamo meglio, mi aspetto dunque di vedere qualche miglioramento nella tenuta di alcuni calciatori. La sconfitta con l'Inter ci ha fatto male, ma dobbiamo ripartire proprio da quel dolore immenso. Mi aspetto una partita sicuramente diversa, ma a suo modo altrettanto complicata". Grande considerazione per l'avversaria di domani, sconfitta nettamente a Torino, ma dopo un ottimo inizio. "Aver messo sotto la Juve nel palleggio è piena testimonianza delle qualità di questo Sassuolo, ma parliamo di una realtà ormai ben consolidata sia in termini d'identità che di valore tecnico", spiega Baroni. Capitolo formazione, idee chiare sulle scelte da fare. "Per quanto riguarda le condizioni della squadra abbiamo recuperato a pieno Tuia, che ha lavorato con il resto della squadra per l'intera settimana". Non essendo stati convocati nè Cetin, nè Dermaku (così come Bjorkengren) il tecnico giallorosso sarà costretto ad adattare qualcuno nelle retrovie: "Non so ancora chi giocherà in difesa con Tuia, ma contro l'Inter mi sono piaciuti sia Baschirotto che Blin. Ho apprezzato l'aggressività che hanno mostrato in un ruolo non loro, ma non sono stati una sorpresa per me. Mi piace ragionare nell'ottica dei sedici giocatori da schierare, al di là di quella che sarà la formazione titolare che scenderà in campo dal primo minuto. In questa squadra tutti devono sentirsi importanti, le mie scelte non devono mettere nessuno al di sotto dell'altro. Askildsen? Ha avuto un piccolo problema, ma ora sta bene e scenderà sicuramente in campo". Dopo aver dribblato le domande inerenti alla difesa che verrà schierata dall'inizio a Reggio Emilia, mister Baroni si è soffermato su Ceesay, autore del gol del momentaneo pareggio contro i nerazzurri. "Ceesay deve imparare a gestire le energie, non può fare 90 minuti con quella intensità. Sabato l'ho fatto uscire perché non ne aveva più, ma sono più che soddisfatto del suo operato. Ha lavorato molto bene, sia individualmente che per la squadra. Ha dimostrato grande disponibilità sin dal primo giorno in cui è arrivato e può ancora migliorare. Colombo ha bisogno di tempo per inserirsi al meglio, ma ci stiamo lavorando". Solo due ballottaggi per i salentini in vista della sfida ai neroverdi: Baschirotto e Blin si contendono una maglia nelle retrovie, mentre Helgason insidia Gonzalez in mediana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/ari/red 19-Ago-22 14:55