Calcio: Napoli. Per Demme infrazione del cuboide del piede sinistro

Il tedesco ha cominciato la riabilitazione: starà fuori un mese circa. NAPOLI (ITALPRESS) – "Diego Demme questa mattina ha sostenuto i controlli in seguito a un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione". Questa la nota emessa oggi dal club azzurro, che dunque perde il centrocampista tedesco per un mese circa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 19-Ago-22 13:42