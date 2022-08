Calcio: Sottil “Udinese ha lavorato bene,con Salernitana sarà battaglia”

"Grande concentrazione e determinazione per l'esordio casalingo", dice il tecnico dei friulani UDINE (ITALPRESS) – "E' stata una buona settimana di lavoro. Mi sono confrontato coi ragazzi sulle cose da migliorare e su come perfezionare ciò che hanno fatto bene a Milano". Così Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, alla vigilia della sfida contro la Salernitana, in programma domani alla Dacia Arena. "Sono contento di come la squadra ha affrontato questi giorni – ha sottolineato il tecnico bianconero -. Ci avviciniamo all'esordio casalingo con grande concentrazione e determinazione. Sarà battaglia aperta, perché c'è voglia di fare una grande prestazione e cercare di conquistare un risultato importante contro una squadra rocciosa, che gioca un calcio molto pratico", dice l'allenatore. Al debutto in campionato i friulani sono usciti battuti da San Siro per 4-2: "La sconfitta col Milan lascia rammarico, ma anche consapevolezza che è stata fatta una buona prestazione. Non tutti vanno a Milano a fare due gol e creare occasioni importanti in area – ricorda il mister -. Dalle sconfitte bisogna imparare e ripartire, non commettendo più determinati errori e migliorandosi. Per lavorare in settimana siamo partiti proprio dalla consapevolezza di quanto di buono la squadra ha fatto". Ruolo fondamentale per l'Udinese avranno sicuramente i tifosi: "È sempre bello avere i propri tifosi a sostenerti, il calore del tifo bianconero lo conosco bene e la Dacia Arena si presta a sentirlo. Sono convinto che domani ci sarà tanta gente per sostenere i ragazzi e cominciare bene, tutti quanti, il percorso casalingo", dice Sottil. Gli avversari hanno cambiato l'ossatura della squadra, ma i loro principi sono rimasti quelli del loro allenatore: "La Salernitana è una squadra solida, che si muove in verticale e attacca con aggressività le seconde palle. Non so che scelte farà Nicola coi nuovi arrivati. Candreva ad esempio è già stato inserito nella prima partita. Noi li abbiamo analizzati e rispetteremo la Salernitana come abbiamo fatto col Milan, pensando però alla gara che dovremo fare noi. Abbiamo preparato questa partita nei minimi dettagli, poi c'è la componente della fame, o della cattiveria agonistica, perché l'inizio della settimana è stato all'insegna della consapevolezza di aver fatto una buona gara alla prima giornata, ma con la rabbia di non aver portato a casa neanche un punto. Domani sono convinto che la squadra entrerà in campo molto concentrata e determinata". Poi sull'infermeria: "Arslan sta bene, si è integrato nella settimana di allenamento ma deve riprendere il ritmo partita. È un giocatore di grande esperienza e affidabilità. Sono contento per lui e anche che Beto abbia messo un'altra settimana di lavoro intensa nelle gambe. E' un ragazzo straordinario che lavora con grande intensità". Sono migliorate le condizioni di Udogie, che rimarrà all'ombra della Dacia Arena ancora un anno per poi trasferirsi al Tottenham: "E' un giocatore importante per questa squadra, ha determinate caratteristiche. Le sue accelerazioni e gli inserimenti sono ciò che voglio vedere nei quinti di centrocampo. Anche lui torna a disposizione". In chiusura, un commento sul figlio Riccardo, che ieri in Fiorentina-Twente ha fatto un assist al suo esordio in Europa. "L'ho sentito e sono contento per lui – dice Sottil – Conosco le sue doti, sono felice per quello che sta facendo, ma deve continuare così. Giocarci contro sarà una sensazione particolare", ha concluso il tecnico dell'Udinese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 19-Ago-22 14:19