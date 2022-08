Calciomercato: Stampa. Il Marsiglia cerca Malinovskyi e Bailly

Proposto all'Atalanta uno scambio fra l'ucraino e l'ex Roma Under. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L'Olympique Marsiglia sta provando a fare altri due colpi di calciomercato: il team allenato da Igor Tudor vorrebbe ingaggiare l'atalantino Ruslan Malinovskyi, seguito in Premier League dal Nottingham Forest e dal Tottenham di Antonio Conte, e il difensore del Manchester United Eric Bailly, da tempo nel mirino della Roma. Lo riporta oggi "L'Equipe", precisando che il Marsiglia ha proposto all'Atalanta uno scambio fra l'ala turca Cengiz Under, ex Roma, e il trequartista ucraino. Malinovskyi ha un solo anno di contratto col club bergamasco e appare da giorni "in uscita". Per la difesa, infine, il primo obiettivo di Tudor è il 28enne ivoriano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 19-Ago-22 11:23