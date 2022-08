Confartigianato: le indecisioni colpiscono le imprese. Costi, materie prime, energia e mancanza di personale

Rallentamento del commercio internazionale e la frenata senza precedenti dell’economia cinese frenano le vendite del made in Italy. Lo scenario descritto da Confartigianato non è rassicurante, troppe indecisioni pesano sulle imprese che invece hanno necessità di certezze.

Costi energia deragliati

Tra la recessione causata dalla pandemia, la successiva ripresa e gli effetti del guerra in Ucraina, persistono pesanti criticità per il sistema delle imprese. “Sono deragliati i costi dell’energia”, scrive la Confederazione, “spinti dall’escalation del prezzo del gas, generando una maggiore pressione sui costi delle imprese italiane rispetto ai competitor europei, alla quale contribuisce una tassazione dell’energia superiore del 51,1% alla media dell’Ue a 27”.

Criticità che frenano la ripresa

Lungo l’elenco delle difficoltà che le imprese devono affrontare. La Confartigianato le elenca: le strozzature delle filiere globali determinano scarsità di materie prime, allungamento dei tempi di consegna e aumento dei costi della logistica; “le tensioni si accentuano nei settori dei macchinari”, evidenzia la Confederazione, “delle apparecchiature elettriche e dell’elettronica dove vi è una maggiore dipendenza dai semiconduttori, comparto colpito da una grave crisi di offerta mondiale”.

Personale che non si trova

Tra gli ostacoli all’attività il nodo della mancanza di personale. Un problema che diventa di mese in mese più delicato e senza via di uscita. I problemi della produzione, osserva la Confederazione, “derivano dalla scarsità di manodopera, con il 49,8% delle assunzioni di operai specializzati previste ad agosto 2022 risultano di difficile reperimento, dieci punti in più del 39,8% di un anno prima”.

Le criticità in numeri

La Confartigianato segnala in una sintesi numerica le difficoltà. Il 47,9% elettricità prodotta con il gas in Italia, 15,1% Germania, 5,7% Francia +330,2% prezzi ingrosso energia elettrica in Italia a luglio rispetto un anno prima +27% prezzi commodities no energy a giugno 2022 -2,0% Made in Italy in Cina nei primi 6 mesi del 2022, vs +20,3% paesi extra Ue 22,7% Imprese manifatturiere ostacolate da scarsità materie prime. La carenza di personale: 49,8% delle entrate ad agosto 2022; +10,0 punti rispetto al 39,8% di agosto 2021.