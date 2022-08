Nuoto: Europei fondo. Cambia ancora programma, reinserita la staffetta

Per Paltrinieri dopo l'oro negli 800 e l'argento nei 1500 è ancora possibile il pokerissimo di podi. ROMA (ITALPRESS) – Cambia ancora il programma delle gare in acque libere degli Europei di nuoto di Roma. A causa delle condizioni lungo la costa di Ostia era stata cancellata la staffetta mista, che ora invece è stata reinserita. Questo il nuovo "order" delle gare: domani mattina alle 10 si disputeranno le gare maschile e femminile sui 5 km; mentre alle 14 andranno in scena le due 25 km. Domenica mattina, invece, alle 10, si disputeranno le 10 km, ancora con partenza in contemporanea per uomini e donne. Alle 16 il Team Event, ovvero la 4×1500 metri mixed relay. Per Gregorio Paltrinieri, che parteciperà alla 5 km, alla 10 km e alla staffetta, si riparla quindi della possibilità di fare il pokerissimo di podi, dopo l'oro negli 800 e l'argento nei 1500 in vasca. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 19-Ago-22 13:57