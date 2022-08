Tennis: Torneo Vancouver. Bronzetti accede ai quarti di finale

La giocatrice romagnola supera per 6-2 6-3 la australiana Hon. ROMA (ITALPRESS) – Bella vittoria e accesso ai quarti di finale per Lucia Bronzetti nell'"Odlum Brown Vanopen", torneo Wta 125k (equiparabile ai massimi Challenger maschili) dotato di un montepremi pari a 115mila dollari in corso sul sintetico di Vancouver, sulla costa occidentale del Canada. La 23enne riminese, numero 66 del ranking mondiale e seconda favorita del seeding, ha sconfitto la qualificata australiana Priscilla Hon (174 del ranking internazionale) col punteggio di 6-2 6-3. Bronzetti si giocherà un posto in semifinale affrontando Victoria Jimenez Kasintseva, 17enne mancina di Andorra: non ci sono precedenti tra le due giocatrici. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 19-Ago-22 09:38