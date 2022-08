Calcio: Chelsea. BBC, club vuole prolungare contratto Tuchel

L'allenatore tedesco, arrivato nel 2021, è in scadenza nel 2024 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea è in trattative per prolungare il contratto dell'allenatore Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, in carica allo Stamford Bridge dal gennaio 2021, è attualmente in scadenza nel 2024. Tuchel, ex mister di Borussia Dortmund e Psg, ha firmato un contratto di 18 mesi in sostituzione di Frank Lampard, poi lo ha esteso dopo aver guidato i 'Blues' al titolo in Champions League nel 2021. "Si sa quanto sia felice di essere qui e quanto mi piace – ha detto Tuchel, reduce dal derby 'elettrico' con il Tottenham di Conte – Ci sono discussioni ma penso che la cosa migliore sia concentrarsi sulla squadra". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 20-Ago-22 09:25