Calcio: Leicester. Vardy prolunga il contratto fino al 2024

L'attaccante inglese era in scadenza con l'ex club di Ranieri nel 2023 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jamie Vardy ha prolungato il suo contratto con il Leicester City fino al 2024. Il 35enne attaccante inglese ha festeggiato i 10 anni con il club a maggio e ha segnato 133 gol in Premier League in 272 presenze. Vardy è stata una delle pedine fondamentali del titolo vinto dal Leicester nella stagione 2015-2016 con Ranieri in panchina, realizzando 24 reti; ha anche messo in bacheca una FA Cup e disputato la Champions League. "Sono ovviamente al settimo cielo – ha ammesso Vardy – La decisione di firmare è stata facile". Vardy era in scadenza nel 2023 ed il suo nome era stato accostato anche recentemente al Manchester United. "Sono qui da abbastanza tempo che ormai mi sento parte dell'arredamento – ha scherzato – Le mie gambe stanno ancora bene, quindi continuerò ad aiutare il club il più possibile, sia che si tratti di segnare o di fare assist". Vardy ha vinto la Scarpa d'Oro della Premier League nel 2019-20 con 23 gol e ha anche segnato sette reti in 26 presenze con l'Inghilterra. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 20-Ago-22 12:26