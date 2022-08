Calciomercato: Lecce. Stampa, trattativa col Barcellona per Umtiti

Il club neopromosso insegue il difensore francese, campione del mondo nel 2018. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Samuel Umtiti potrebbe finire nella Serie A italiana. È il Lecce la squadra che si è interessata al difensore centrale francese del Barcellona, 28 anni, legato con un contratto fino al 2026 agli azulgrana". Lo scrive oggi "Mundo Deportivo". La trattativa è in corso: si parla di un trasferimento in prestito senza opzione di acquisto. Il Barcellona non guadagnerebbe nulla dalla sua partenza ma risparmierebbe buona parte del suo stipendio, precisano i media spagnoli. Per il neopromosso Lecce sarebbe un gran colpo. Umtiti con la Nazionale francese si è laureato campione del mondo nel 2018. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 20-Ago-22 14:50