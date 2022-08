Europei ginnastica artistica, Italia argento col team maschile

Medaglia storica per Nicola Bartolini, Lorenzo MinhCasali, Andrea Cingolani, Matteo Levantesi e Yumin Abbadini. MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'Italia è d'argento nel team event maschile di ginnastica artistica agli Europei di Monaco di Baviera. Gli azzurri Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Andrea Cingolani, Matteo Levantesi e Yumin Abbadini hanno totalizzato 247.494 punti. Oro per la Gran Bretagna, con 254.295; bronzo per la Turchia, con 246.162. Si tratta della prima medaglia della storia della Nazionale azzurra in un Europeo maschile di ginnastica artistica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/gm/red 20-Ago-22 18:21