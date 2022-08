Martin oro nella 20 km europea di marcia, ottavo Stano

Lo spagnolo domina battendo Karlstrom e Garcia Carrera, Fortunato chiude quinto, Cosi decimo MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Alvaro Martin ha vinto la medaglia d'oro nella 20 chilometri di marcia agli Europei di Monaco. Lo spagnolo ha preceduto lo svedese Perseus Karlstrom ed il connazionale Diego Garcia Carrera, rispettivamente argento e bronzo. Quinto e migliore degli italiani Francesco Fortunato. Ottavo il campione olimpico Massimo Stano, decimo Andrea Cosi. Martin, che si conferma così campione continentale, fa il vuoto attorno al 16esimo chilometro per chiudere con il suo primato personale (1'19"11), 12" più veloce di Karlstron e 35" di Garcia Carrera. Questi i tempi dei tre azzurri, tutti nella top ten: 1'20"06 per Fortunato, 1'21"18 per Stano e 1'22"18 per Cosi. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 20-Ago-22 10:18