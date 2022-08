Tennis: Torneo Cincinnati. Semifinale per Tsitsipas, Norrie e Coric

Il greco sfiderà il numero 1 Medvedev, eliminati Alcaraz e Auger-Aliassime CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Sarà Stefanos Tsitsipas a sfidare il numero 1 Daniil Medvedev nelle semifinali del "Western & Southern Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi pari a 6.280.880 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta 1000). Il tennista greco, testa di serie numero 4, ha piegato nei quarti lo statunitense John Isner per 7-6(5) 5-7 6-3. Nell'altra semifinale se la vedranno Cameron Norrie, nona forza del seeding, e Borna Coric: il britannico ha eliminato lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del tabellone, per 7-6(4) 6-7(4) 6-4, mentre il croato ha liquidato il canadese Felix Auger-Aliassime, settima testa di serie, con un doppio 6-4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 20-Ago-22 08:50