Tennis: Torneo Vancouver. Bronzetti centra la semifinale

La romagnola batte in due set Kasintseva, ora trova la svedese Peterson VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – Lucia Bronzetti centra la semifinale all'"Odlum Brown Vanopen", WTA di categoria 125k (assimilabile ai maggiori Challenger maschili) dotato di un montepremi di 115mila dollari che si avvia alla conclusione sui campi in cemento di Vancouver, Canada. La 23enne riminese di Villa Verucchio, n.66 del ranking WTA e accreditata della testa di serie n.2, ha sconfitto nei quarti di finale Victoria Jimenez Kasintseva, giocatrice di Andorra posizionata al n.165 WTA, col punteggio di 7-5 6-1 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Da segnalare che sul 5-1 del secondo parziale l'incontro è stato brevemente sospeso per maltempo, ma alla ripresa l'azzurra non ha perso ritmo ed ha chiuso in sicurezza. In semifinale Bronzetti trova la svedese Rebecca Peterson, n.87 al mondo e quinta forza del seeding, che nel suo match di quarti ha sconfitto l'australiana Maddison Inglis per 6-1 7-6. C'è un precedente, vinto dall'italiana sulla 27enne di Stoccolma con un duplice 6-3 al primo turno del torneo di Portoroz nel 2021. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 20-Ago-22 08:41