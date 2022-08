Calcio: MLS. Insigne non basta, Toronto sconfitto 2-1

A Miami decidono Mota e Lassiter. Out Chiellini, va ko anche Los Angeles MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Battuta d'arresto per il Toronto che, dopo avere inanellato una serie di risultati utili, cade per 2-1 sul campo dell'Inter Miami in un match valido per la Major Soccer League. Succede tutto nel primo tempo: Lorenzo Insigne, in campo dall'inizio come Criscito e Bernardeschi, risponde alla rete di Mota ma al 44' è Lassiter a siglare la rete decisiva. Sconfitta anche per Los Angeles Fc, che senza l'infortunato Giorgio Chiellini cede 2-1 ai San Jose Earthquakes. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fsc/red 21-Ago-22 10:32