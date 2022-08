Calciomercato: Psg. Stampa, dialogo col ManCity per Bernardo Silva

Guardiola è però intenzionato a proporre il rinnovo al portoghese PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Bernardo Silva nel mirino del Paris Saint Germain. Secondo L'Equipe, nonostante la rivalità tra le due ricchissime proprietà (una qatariota, l'altra di Abu Dhabi), il Psg avrebbe chiesto al Manchester City di sedersi attorno a un tavolo per trattare il centrocampista portoghese, che da tempo piace anche al Barcellona. Secondo lo "Star on Sunday", però, il City – su input di Pep Guardiola – sarebbe sul punto di offrire un maxirinnovo a Bernardo Silva per convincerlo a rimanere ancora a lungo all'Etihad. Silva, 28 anni, ha ancora un contratto triennale con i Citizens da 150mila sterline a settimana: una cifra che i campioni d'Inghilterra sono pronti a raddoppiare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 21-Ago-22 11:15