Nuoto: Barelli “Europei super, merito di atleti e organizzazione”

Il numero uno della FIN: "L'Italia ha conquistato medaglie in tutte le discipline". ROMA (ITALPRESS) – Un grande risultato da parte di tutti: atleti, società, organizzatori. È questo il senso delle parole del presidente della Federazione italiana nuoto, Paolo Barelli, al termine degli Europei di Roma. "L'Italia ha conquistato medaglie in tutte le discipline: una bellissima immagine per tutto lo sport azzurro. Abbiamo ottenuto un risultato eccellente, davanti a un super pubblico e con una grande organizzazione: tutti sono stati all'altezza di aspettative e responsabilità, specialmente gli atleti", ha detto Barelli. "Le nostre società ne avevano un enorme bisogno dopo le serrate per il Covid-19 e i rincari energetici che ne hanno condizionato le attività esasperando i gestori di impianti. Risultati, immagini e clamore mediativo sono un grande spot per le discipline acquatiche che, secondo esperti del settore, potrebbe portare 500.000 nuovi cittadini in piscina a partire da settembre. Sarebbe un effetto straordinario per lo sviluppo degli sport natatori, il benessere dei cittadini e le risorse delle società in estrema difficoltà", ha detto ancora il numero uno della FIN. "Ogni medaglia si porta dietro sacrifici enormi. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno rappresentato con orgoglio e comportamento impeccabile la Federazione Italiana Nuoto e l'intero movimento. Abbiamo conquistato medaglie storiche che alimentano ciclicità di risultati e ampliano la densità di atleti di valore internazionale. L'icona tra tutti è Gregorio Paltrinieri, che si è speso in una stagione priva di pause tra piscina e acque libere. Dopo i successi mondiali non ha mollato un giorno. È arrivato qui ancora concentrato, ma ovviamente stanco. Ha vinto, conquistato podi, caricato la squadra, e quando non ci è riuscito è perché anche lui è un uomo. È il nostro vanto", ha precisato Barelli. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 21-Ago-22 20:05