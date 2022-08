Rally: Wrc. Tanak vince in Belgio e si avvicina a Rovanpera

L'estone della Hyundai precede Evans e Lappi BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Quindici giorni dopo il successo in Finlandia, Ott Tanak centra il bis aggiudicandosi il rally di Ypres, in Belgio: è la diciassettesima vittoria in carriera per il pilota estone, che piazza la sua Hyundai i20 davanti alle Toyota di Elfyn Evans ed Esapekka Lappi. In classifica generale Tanak si avvicina dunque a Kalle Rovanpera, costretto al forfait già venerdì a seguito di un incidente, ma i punti di distanza sono ben 72 quando mancano soltanto 4 gare alla fine del Mondiale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 21-Ago-22 15:26