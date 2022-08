Tennis: Torneo Cincinnati. Finale Tsitsipas-Coric

In campo femminile Garcia contenderà il titolo a Kvitova CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Saranno Stefanos Tsitsipas e Borna Coric a giocarsi il "Western & Southern Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi pari a 6.280.880 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta 1000). Il tennista greco, testa di serie numero 4, ha piegato per 7-6(6), 3-6, 6-3 il numero 1 del mondo, Daniil Medvedev. Tutto facile per Coric, che si è imposto per 6-3, 6-4 su Cameron Norrie. In campo femminile, sarà invece Caroline Garcia a contendere a Petra Kvitova il "Western & Southern Open". Al termine di un match interrotto varie volte per la pioggia, la tennista francese è riuscita a superare la numero 7 del mondo Aryna Sabalenka per 6-2, 4-6, 6-1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 21-Ago-22 10:39