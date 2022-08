Atletica: Camossi “Jacobs gestito male e non tutelato, tradita fiducia”

Il tecnico del bi-olimpionico: "Bisognava fermarlo, domani faremo un'altra risonanza" ROMA (ITALPRESS) – Una mancanza di rispetto, e anche di fiducia. E' quanto lamenta su 'La Stampa' Paolo Camossi, tecnico di Marcell Jacobs, infortunatosi ancora a Monaco dopo aver vinto l'oro nei 100 e costretto così a saltare la finale della staffetta 4×100. "È mancata una tutela perché i medici, dopo la risonanza fatta mercoledì, hanno consigliato tra le 24 e le 36 ore di riposo – sottolinea il coach del bi-olimpionico delle Fiamme Oro – Mi fa sorridere sentir dire 'lo abbiamo fermato prima che si facesse male'. Lui si è molto arrabbiato perché ha sentito un dolore: non è stato bloccato in via precauzionale come sostengono. Semplicemente bisognava rispettare i tempi dettati dai medici". "È stato chiesto a Marcell di correre senza pianificare altre possibilità, approfittando del fatto che lui è generoso, si spende per la squadra e su questa cosa si è giocato – prosegue Camossi – Io vivo di fiducia e ne do tanta, è la seconda volta che viene tradita e ci vorrà un po' per chiarirsi. Non serve essere amici, si possono avere idee contrastanti ma obiettivi primari chiari". Il prosieguo della stagione di Jacobs è in dubbio: "Domani faremo un'altra risonanza, vedremo l'entità del danno al polpaccio sinistro. Ha avvertito la fitta quando ha fatto la prova del cambio con Patta nella parte di curva. Vediamo, se è un po' più che affaticato o c'è una piccola lesioncina. Nella prima ipotesi abbiamo perso dei giorni. Abbiamo passato mesi a rincorrere, dispiace perché qui è arrivato a posto, si sarebbe potuto evitare questo stop". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 22-Ago-22 10:52