Atletica: Palio Città della Quercia. Yeman Crippa protagonista atteso

Il vincitore del titolo europeo sui 10.000 il 30 agosto in scena a Rovereto. ROVERETO (ITALPRESS) – Yeman Crippa, ieri sera vincitore agli Europei di Monaco della medaglia d'oro nei 10.000, sarà il protagonista più atteso del 58° Palio Città della Quercia, il meeting internazionale di atletica in programma martedì 30 agosto a Rovereto. La conferma l'ha data stesso atleta azzurro nell'intervista rilasciata ai microfoni di RaiSport dopo la gara della rassegna continentale di ieri sera. Da più di un mese Crippa ha chiesto agli organizzatori di Rovereto di sostituire la gara dei 3000, prevista nel programma originario, per sostituirla con quella dei 5.000. Si tratta di vedere con quali intenzioni l'atleta allenato da Massimo Pegoretti affronterà la gara di Rovereto, che chiuderà il programma del "Palio" verso le 21.45 di martedì prossimo. Pur in un contesto di continue variazioni della lista dei partenti ci sarà un buon campo di avversari per Crippa: l'americano William Kincaid (13.05.56), il keniano Felix Korir (13.07.89), gli etiopi Nibret Melak (13.12.88) e Hailemaiyan Amare (8.06.29 nei 3000 siepi) e il serbo Elan Bibic, grande protagonista lo scorso anno a Rovereto. Si entra nella settimana decisiva per definire anche la lista di tutte le altre gare (8 maschili e 7 femminili), in quanto molti atleti scioglieranno le riserve adesso, dopo aver concluso i Campionati Europei. Le gare internazionali avranno inizio alle 19.30. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 22-Ago-22 15:12